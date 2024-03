LO MONACO A RFV, Fiorentina importante anche grazie a Barone

FirenzeViola.it

Pietro Lo Monaco a Radio Firenze Viola

Il direttore generale del Novara Pietro Lo Monaco è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Chi si compra" per parlare dei temi di casa Fiorentina e soprattutto di Joe Barone. Queste le sue parole riguardo al dirigente viola: "Mi associo al dolore della famiglia per questa tremenda perdita. Sono cose che possono succedere per l’accumulo di stress portato dal nostro lavoro. La Fiorentina, dall’avvento di Commisso ha sempre fatto bene. Ha fatto calcio come va fatto, dotando la propria struttura di un importante centro sportivo che rimarrà nella storia. Barone è stato uno dei protagonisti di questo, sia nell’indirizzare le linee guida della società, sia nell’applicarle. Se oggi la Fiorentina è una società importante lo è anche grazie a Barone”

Teme che con la scomparsa di Barone verranno meno anche quelle battaglie che il d.g. aveva intrapreso?

“Barone interpretava il pensiero della società, quindi è il pensiero di Commisso quello di fare il calcio in un determinato modo: con attenzione ai bilanci, con la riduzione dei poteri dei procuratori, ecc. Il fatto che Joe non ci sia più non penso che implichi la fine di queste battaglie. Immagini che l’uomo che Commisso metterà nel ruolo di nuovo d.g. sarà capace di dare continuità al lavoro che aveva intrapreso Barone”

