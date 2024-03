LO MONACO A RFV, Chi vedrei alla Fiorentina? Bielsa

FirenzeViola.it

© foto di Federico Gaetano

Il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco è intervenuto a Radio Firenzeviola durante "Garrisca al Vento" sulla possibilità che Italiano lasci la Fiorentina secondo un'interpretazione delle sue stesse parole: "Sono dichiarazioni indirizzate in nessun verso particolare, si è confrontato con la società ed avrà manifestato quello che lui desidera ma non significa che vada via. Però ci sta che dopo qualche anno si arrivi ad un punto morto e si decida insieme che le strade si separino per un fatto di stimoli. Per me sembra che Firenze sia il vestito giusto per lui, poi Italiano può anche decidere di andare via ma una piazza migliore è difficile da trovare. Napoli per me non fa per lui, Vincenzo si sta crescendo il pelo sullo stomaco ma ancora è piccolino e di pelo a Napoli ce ne viole tanto, anche per la situazione che si sta creando con un presidente ingombrante e che vuole essere al centro dell'universo. Non a caso Spalletti è andato via dopo uno scudetto. Evidentemente il clima non era alquanto vivibile. Se Italiano fa questione di clima a Firenze..."

Quando si decide l'allenatore? "Questo è il momento giusto, la società penso abbia presente se Italiano sarà lui l'allenatore del futuro. Se lo è farà di tutto per blindarlo, altrimenti devi già muoverti perché la scelta è difficile, gli affidi la tua squadra e quindi va ponderata. Devi individuare l'allenatore adatto alla società e agli obiettivi che hai davanti".

Italiano è l'allenatore giusto? "E' uno dei tecnici bravi in Italia, sa mettere la squadra in campo, al di là delle critiche che gli possono arrivare. La Fiorentina con lui ha fatto una crescita importante, ha sfiorato una vittoria in campo internazionale e anche in questa stagione ha diverse strade aperte. Ma ci sta che un rapporto si esaurisca da entrambi le parti e ci si saluti senza allungare l'agonia o tenere uno per forza".

Profili giusti per sostituirlo? "Sarri è un facitore di gioco e Firenze è una buongustaia. Io proverei fare una follia portando Bielsa, allenatore particolare e non a caso lo definiscono Loco ma vive in una dimensione calcio, non ha neanche il telefono"