LLAMA A RFV, Burdisso una garanzia per gli argentini

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ascolta l'audio

Cristian Llama a Radio FirenzeViola

Cristian Llama, ex Fiorentina, a Firenze per sei mesi nella stagione 2012-13, è intervenuto a Radio FirenzeViola per parlare del suo passato in viola ma anche del suo ritorno in Italia, visto che dalla prossima annata giochera con l'Akragas (Serie D): "Sono molto felice di tornare un'altra volta in Sicilia. Mi ha contattato un amico che ho conosciuto a Catania, Marco Coppa, e non potevo non dire di sì. I miei ricordi a Firenze? Ho solo cose belle di quei sei mesi, del rapporto con Montella e della città. Spero di tornare presto di tornare anche per trovare Burdisso, che sta facendo un lavoro ottimo".

A Firenze poi c'è una grande tradizione di argentini.

"Ovunque andiamo noi argentini ci facciamo apprezzare per la grinta e l'umiltà. Poi a Firenze la gente è molto accogliente ed il rapporto che si crea con la città non si dimentica mai. Tutti gli argentini a Firenze hanno fatto bene o comunque lasciato un bel ricordo, questo invoglia i miei connazionali a provare un'avventura lì".

Conosce Lucas Beltran del River Plate?

"Certo, ho guardato tante sue partite, dal Colon al River. Non devo convincere la Fiorentina a comprarlo, se c'è Burdisso su di lui un motivo c'è. Può fare benissimo a Firenze, è forte tecnicamente e è efficace in zona-gol non ho dubbi sul suo investimento".

Lo sente ogni tanto Nicolas Burdisso?

"Ogni tanto ci parlo su Instagram. Ora che sono in Italia cercherò di incontrarlo, anche perché in futuro mi piacerebbe fare quello che fa lui".