LEONARDI A RFV, La Fiorentina mi ha stupito. Jovic...

La giornalista di Sky Sport, Vanessa Leonardi, è intervenuta a Radio FirenzeViola per commentare il momento attraversato dalla Fiorentina: "La cosa che più mi ha stupito di questa squadra è che non sembrava la Fiorentina vista con Italiano. Che non si abbatteva. L’impressione, anche quando passava in svantaggio, era che potesse rimontare le avversarie o quanto meno pareggiare”.

Magari Italiano si è un po’ troppo sedimentato sui propri principi tattici?

“Italiano è molto bravo, però è giovane. E non solo da un punto di vista anagrafico, ma anche di esperienza. I giocatori sembravano quasi assuefatti al suo tipo di gioco e ultimamente lo stesso allenatore sembrava molto abbattuto anche nelle interviste. Quindi questi cambiamenti che ha apportato sono un banco di prova”.

Barak le piace?

“Nel Verona Barak segnava parecchio ma si è esaltato soprattutto quando si è avvicinato di più alla porta. Quindi messo nelle condizioni migliori è un valore aggiunto”.

Cosa manca a Jovic? È solo una questione atletica?

“Evidentemente la maglia del Real pesa abbastanza, però tu comunque hai la possibilità di giocare a Firenze che mette in primo piano gli attaccanti e fa l’Europa… Non capisco come mai Jovic faccia tutta questa fatica. A me piaceva tantissimo, forse ha bisogno di essere un po’ più scosso, magari un problema è proprio relativo al temperamento. Poi sul fatto che non gioca, dico che se il tecnico vede un giocare in difficoltà capisco che non possa riproporlo così continuativamente. Speriamo che l’utilizzo di Kouame possa essere la scintilla e la scossa per Jovic e Cabral”.

Si aspetta una Fiorentina al rientro dalla sosta?

“Mi auguro di sì, era stata troppo brutta per essere vera. Ma poi non c’erano neanche segnali di ripresa. Quindi spero che la vittoria col Verona sia stata la scossa, forse paradossalmente non doveva esserci la sosta in quanto la squadra era galvanizzata”.