RFV Lazzari ricorda i suoi anni in viola, poi su Fagioli: "Lo vedo meglio mezzala"

L'ex viola Andrea Lazzari ha parlato così a Radio Firenzeviola, durante 'Chi si compra': "Ogni tanto ci ripenso a quello che è stato giocare in Serie A e alle mie varie esperienze: a Firenze c'era tanta voglia di fare bene ma poi per colpe mie e di altri non sono riuscito a dare quello che ho dato a Cagliari o a Udine. Indubbiamente la maglia della Fiorentina e il Franchi si sentono, un pochettino qualsiasi giocatore lo sente, però io ho vissuto un po' le due facce della medaglia. Il mio primo anno non andò benissimo, poi con Montella era tutta un'altra cosa. Ci vuole anche la Fiorentina di trovarsi in un ciclo in cui le cose vanno bene".

Secondo lei giocare in Europa conta sempre?

"Io penso che ogni competizione europea vale e anche in Conference affronti squadre di blasone. È bello farla anche per i giocatori. La Fiorentina non arriva al confronto europeo come quella di Montella ma credo che il calo sia normale per il ciclo iniziato con Palladino".

Che ne pensa di Fagioli?

"Sicuramente ha grandi doti e qualità, bisogna solo dargli tempo di conoscere la squadra. Secondo me è un giocatore di grande prospettiva. Il ruolo? Io lo vedo più da mezzala che da regista anche se può fare entrambi".

