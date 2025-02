"La stagione di Palladino rimane da 7 in pagella". Ancona difende il tecnico viola

Che momento sta vivendo Raffaele Palladino? Su Radio FirenzeViola è intervenuto Adriano Ancona, giornalista del Corriere dello Sport ed esperto dell'ambiente Monza: "Tutti gli ambienti hanno specifiche diverse e portano a pretese diverse. Anche, al primo anno, ci fu un momento difficile e anche a Monza lo criticarono. Secondo me la stagione di Palladino continua a essere da sette in pagella. Quanto fatto di buono in questi mesi non può essere cancellato dall’ultimissimo periodo. Credo che poi in assoluto il paradigma sia la partita dell'Olimpico contro la Lazio: la Fiorentina fa 80' perfetti, poi nel finale soffre, prende una rete e all'ultimo istante la Lazio prende un palo con Pedro che poteva valere il 2-2. Ci sono poi gli episodi nel calcio, in questo momento invece sta girando tutto male".

La Fiorentina rimane una delle poche squadre che sta facendo una stagione all'altezza dei propri obiettivi, una è l'Inter e l'altra credo la Lazio. Poi ci sono delle partite, penso alle due contro il Monza, in cui ci sono state difficoltà. Poi devo dire che Palladino ha un punto in più rispetto a quelli fatti in questo periodo, l'anno scorso, con Italiano. L'idea di calcio di Palladino? Lui è uno che si adatta, ha tanta personalità e non si fa condizionare da nessuno. Questi per lui non sono stati mesi banali, per tanti problemi che ha dovuto affrontare, ma lui non ha mai cercato attenuanti. Se facciamo il confronto con Monza vi dico che c'era mezza squadra che l'avrebbe seguito a Firenze: da Pablo Marì e Colpani che l'hanno seguito, a tanti altri come Dany Mota, Pessina, Maldini e Bondo ad esempio. Aveva creato un grande gruppo".