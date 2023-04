L. SPECIALE A RFV, Italiano? Diventerà un grande tecnico

Luca Speciale, noto giornalista del TgLa7, ospite nella redazione di Radio FirenzeViola, durante "Palla al Centro" ha parlato in merito all'incontro di domani contro il Lech Poznan e alla situazione della squadra gigliata. Queste le sue parole: "Io per il match di domani opterei per Bonaventura, perché guardando le ultime partite mi sembra più in forma ed è anche più esperto rispetto a Barak. Invece tra Ikone e Saponara, scelgo Ikone perché in Europa potrebbe avere più esperienza".

Sulle coppe: "Già accedere ad una finale è importante e in Coppa Italia, la Fiorentina ha già un piede e mezzo dentro. In finale poi ovviamente ti aspetta una squadra che sulla carta è più forte, ma con la partita secca, può succedere di tutto".

Su Italiano: "Secondo me, Italiano è riuscito ad uscire dalle difficoltà e diventerà un grande allenatore".