L'OPINIONE, Viola: sguardo spento come Italiano

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

È a firma di Giuseppe Calabrese l'editoriale presente quest'oggi su Repubblica (Firenze), che analizza Lecce-Fiorentina: "C'è qualcosa di irrisolto nella Fiorentina. Di certo il non mercato di Commisso. E poi le scelte di Italiano, che hanno regalato un tempo al Lecce per poi riprendere la partita con rabbia prima di vederla scivolare via. [...] Inutile girarci troppo intorno, la sconfitta di ieri è figlia delle scelte dalla società. Il messaggio mandato a tecnico e giocatori è stato fin troppo chiaro. E ha tolto entusiasmo, energia e voglia di combattere. Ciò non deve però giustificare la prestazione di ieri sera e le scelte di Italiano, che ancora una volta si è affidato ad un evanescente Nzola.

Impossibile adesso sapere quale sarà il futuro della squadra. Le altre si sono rinforzate, la Fiorentina no. La Champions ora sembra un miraggio, forse anche l'Europa League...La Fiorentina ha lo sguardo spento come quello del suo allenatore. È il momento più difficile da quando Italiano è a Firenze. Ora tocca a Commisso prendersi la responsabilità di aver sperperato il capitale di una squadra che aveva faticosamente costruito il suo futuro. Quella che torna da Lecce è una Fiorentina senza prospettive e solo l'orgoglio può far rialzare la testa al gruppo".