RFV L'ex viola Pellicanò: "Spero che giovedì giochi Terracciano, non De Gea"

Pino Pellicanò, ex portiere viola è intervenuto a "Radio FirenzeViola" durante la trasmissione "Viola Amore Mio" per parlare dell'attuale situazione della Fiorentina, queste le sue dichiarazioni, partendo da una sua valutazione su Terracciano: "Sul primo gol non ha colpe, quella palla lì è impossibile da prendere, l'errore sul secondo gol è evidente mentre anche sul terzo non poteva farci nulla nonostante sento che poteva andare giù prima.

Sul terzo gol che poi è stato annullato alla Fiorentina ho qualche dubbio, dopo il terzo gol della Fiorentina anche se annullato pensavo che la avremmo portata a casa, non mi spiego il secondo tempo dei viola".

Giovedì prossimo gioca De Gea?

"Io spero di no, Terracciano ha un carattere di ferro, spero di vedere lui in porta per la sfida di ritorno, dopo l'errore anche ieri ha continuato la gara in maniera discreta".

Dragowski come lo ha visto ieri?

" A me Dragowski non è mai piaciuto per me Terracciano è migliore, lo scorso anno è stato tra i migliori 5 in Italia".

