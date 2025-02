RFV L'ex medico della Fiorentina Manzuoli sul ritorno di Kean: "Direi in campo contro il Napoli"

vedi letture

L'ex medico della Fiorentina Marcello Manzuoli è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro" per analizzare la situazione medica di Moise Kean (QUI il protocollo Uefa sui traumi alla testa): "Ieri allo stadio di Verona è stato messo in campo il protocollo in caso di trauma cranico quindi il collare e la barella non devono fare paura, fa tutto parte del protocollo. Tutti noi che abbiamo fatto questo mestiere ci siamo imbattuti in casi del genere. Il più grave fu quello di Stefano Pioli che dopo un trauma cranico contro il Bari andò in arresto cardiaco. Però sono capitati tanti casi. Giocatori che non sapevano dove erano o casa facevano a fine primo tempo. La prima cosa da fare sono gli accertamenti in ospedale, poi una persona, quantomeno nelle prime 24 ore, deve sempre rimanere con loro. Nel mio caso è sempre rimasto il medico fino a che non tornava con la famiglia. Il fatto che lo abbiano dimesso in nottata dall'ospedale di Verona ci conforta e ci dice che il decorso sarà rapido. I tempi di recupero saranno legati soprattutto alla cura della ferita al sopracciglio. In questi casi è opportuno completare e ripertere gli accertamenti prima di rimetterlo in gruppo. Io ho voluto sempre anche una certificazione neurologica".

Si può pensare ad una mascherina?

"Io ne ho sempre fatto poco uso personalmente. L'unica che io trovavo giustificata era quella di Osimhen per il trauma allo zigomo. Dove ci sono lievi traumi secondo me aumenti solo la superficie di contatto".

Quando potrà tornare in campo Kean?

"Non saprei. In maniera sicura visto che c'è una ferita lacera direi la partita dopo il Panathinaikos, quella contro il Napoli. Poi si può tentare anche prima però per andare su una certezza direi così. Poi la situazione cambia caso per caso".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA COMPLETA