RFV L'ex Lucchesi su Kean: "In Europa mancano attaccanti come lui ma non c'è sentore di accordi con altri"

vedi letture

L'ex dirigente viola Fabrizio Lucchesi è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al Centro" per parlare dell'attualità viola, a partire dalla posizione di Commisso che è tornato a difendere Palladino: "Secondo me dipende come la squadra giocherà e l'entusiasmo che ci sarà. Credo che dipende dai risultati perché se non ci fossero non credo lo confermi".

Che qualità ha Palladino? "Questa sua determinazione è il suo punto di forza e può essere scambiata per debolezza o arroganza. Considerando che la piazza di Firenze è diversa da quella Monza, c'è stata una rifondazione con un allenatore giovane ma vedo le sue qualità e determinazione come appunto un punto di forza".

Guardando classifica e avversari, chi può arrivare in Europa? "La Fiorentina ha le possibilità di arrivare, non so a spese di chi. Lo stato di forma sarà decisivo, fa la differenza, la Fiorentina sta bene ed è in fiducia perciò ha la possibilità di arrivare in Europa".



Milan temibile? "E' un punto interrogativo, non sai mai cosa aspettarti. Ha giocatori di qualità ma la squadra a volte la partita la perde da sola perciò faccio fatica ad ipotizzare che prestazione farà perché ha contraddizioni interne. Se becca la gara giusta con i suoi giocatori può far bene come può andar incontro ad imbarcate. Ma l'importante è impostare bene la gara da parte della Fiorentina".

Ma la Fiorentina ha un'identità? "Per trovarla ci deve essere una serie di componenti ma il giudizio si riporta tutto al vincere. La Fiorentina aveva raccolto troppo prima, ha avuto difficoltà ma non è andata in confusione nelle difficoltà e sta uscendone bene anche se ci sono cose da correggere. Oggi comunque è squadra".

Futuro di Kean? "Pensavi fosse una sorpresa ed invece ora è un giocatore arrivato, il percorso comunque penso l'abbiano disegnato in un modo o nell'altro. Ci sono tante ipotesi in ballo e credo le stiano vagliando in un dialogo costante con l'agente. Spiraglio aperto del giocatore? Penso sia possibile, non c'è sentore di accordi con altri e la Fiorentina gli può sempre fare un bel contratto, ma lui è un attaccante importante, come in Europa in questo momento mancano. Squadre in Italia? Manca a tante big italiane l'attaccante vero e non dimentichiamo che Kean è italiano senza i problemi di nazionale in giro per il mondo che hanno brasiliani, argentini o africani. Oggi il calcio è cambiato e nessun club è in grado di trattenere giocatori perché ce ne sono altri che hanno possibilità di offrire cifre folli".

Lucca buon sostituto? "Un buon giocatore però capisco che la Fiorentina ci ha messo tanto a trovare un attaccante forte e pensa 'mannaggia ora va via' ma saprà trovare altro. La Fiorentina sta arrivando ad un punto che non si può accontentare di un buon giocatore".

Ascolta l'intervista completa dal podcast