L'ex direttore sportivo della Fiorentina, Freitas: "Astori persona che ha trasmesso valori importanti"

Carlos Freitas, ex direttore sportivo della Fiorentina, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Garrisca al Vento", a partire dal ricordo di Davide Astori: "Ha lasciato la traccia in tutti quelli che sono stati nella sua vita, facile parlare del capitano e del giocatore ma mi piace parlare della persona, della sua positività che ha trasmesso valori importanti. Come persona non ce n'è una uguale. Lui ci tranquillizzava nei momenti difficili".

Come vede la Fiorentina, troppe critiche? Fa parte del carattere fiorentino. La paprola fondamentale è equilibrio perché due mesi fa si parlava di Champions poi di nuovo tutti esaltati dopo il 3-0 all'Inter. Il calo calcistico ci sarà sempre, impossibile mantenere lo stesso livello alto per tutta la stagione. La squadra ha dimostrato qualità e anche l'allenatore ha fatto bene, ma quando c'è tutto questo attaccamento alla squadra ci sta il malumore quando si perde in casa. Con il Lecce bisognava vincere, c'è bisogno di riprendere la fiducia. Ma quando c'è passione c'è questa altalena tra entusiasmo e depressione".

E' la Fiorentina più forte della gestione Commisso? "Da fuori è difficile, ma ci sono tanti ingredienti da mettere a posto, come riprendersi dalla sconfitta e tante altre cose".

Lei è ex ds del Panathinaikos, cosa si aspetta giovedì? L'ambiente è caldo, è una squadra che ha una storia gloriosa ma non rispecchia l'attualità. Ma rimane una squadra difficile da affronatre, ha una punta che fa pressing sui difensori Ioannidis, c'è l'ex Dragowski in porta. La sfida è difficile ma sulla carta è più forte la Fiorentina".