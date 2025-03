RFV L'ex Atalanta Progna: "Saranno i duelli a fare la differenza. Comuzzo marcatore ma spesso gli allenatori chiedono altro"

L'ex giocatore dell'Atalanta, ora dirigente sportivo, Domenico Progna è intervenuto a "Viola Weekend" nel pomeriggio sportivo di Radio FirenzeViola per parlare della sua ex squadra e della sfida di domani a Firenze: "L'Atalanta veniva da due partite fatte bene ad Empoli e Torino, ma in casa ha ciccato, è più da trasferta. La distanza con l'Inter è tanta ma con la squadra di Inzaghi che ha anche la Champions se l'Atalanta sarà brava ad approfittare di eventuali passi falsi potrà rientrare anche nella corsa scudetto".

Da ex difensore, quali sono le qualità per marcare Lookman o se giocherà Retegui? "L'Atalanta è particolare, anche se Retegui è in panchina, ma ha giocatori come Lookman devastanti nell'uno contro uno. Ma se i viola vogliono l'Europa non dovranno perdere. Ora nel calcio l'uno contro uno determina, anche la Fiorentina è brava nel farlo, compreso Comuzzo. I duelli faranno la differenza nel fare risultato".

Comuzzo è già nel giro della Nazionale, con lui e Buongiorno l'Italia sta ritrovando difensori vecchio stampo non crede? "Bisogna vedere cosa vogliono dai calciatori, se avere la marcatura ad uomo o iniziare l'azione da dietro, Sono ottimi giocatori che si esprimono al meglio nell'aggressività sull'uomo. Una volta c'erano marcature arcigne ma ora molti allenatori vogliono chi gioca il pallone da dietro".

Cosa pensa della parabola di Colpani? "Lo seguivo in Primavera e mi sembrava quello con più qualità e destinato ad una prima squadra, nel Monza si è disimpegnato bene ma arrivato in una grande squadra la difficoltà è ripetersi rispetto a quanto fatto in una squadra di provincia e dovrebbe dare un po' di più".

Cosa si aspetta da Zaniolo? "E' arrivato a Bergamo e si è infortunato perciò non si era messo alla pari degli altri ed essendo molto esigente dai giocatori non l'ha utilizzato tantisismo. Forse anche lui ha capito che fisicamente non era pronto per una come l'Atalanta e se alla Fiorentina abbinerà anche un po' di costanza darà una grande mano alla squadra".

