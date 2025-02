RFV L'esperto di calcio greco sul Panathinaikos: "Stagione altalenante ma occhio a Tete e Ioannidis"

Per commentare la sfida tra il Panathinaikos e la Fiorentina è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" Enzo Navarra, esperto di calcio greco: "La squadra alterna momenti in cui gioca benissimo ad altri in cui non gioca bene perciò va capito in che condizioni sarà tra quindici giorni. E' una squadra altalenante ed ha cambiato allenatore a fine ottobre, quando è arrivato Rui Vitoria che arrivava dal Benfica che in Europa non è certo l'ultimo arrivato. La stagione è dunque complicata anche dal punto di vista psicologico vista la morte improvvisa ad ottobre del terzino destro Baldock e poco dopo di una leggenda del calcio greco come Sarganis. Sul mercato ha fatto molto bene, ha preso giocatori che non sono da calcio greco ma un gradino sopra, ha preso ad esempio Pellistri anche se ora è infortunato e non credo recuperi per la Fiorentina, insomma è più forte dello scorso anno".

Qual è il modulo della squadra greca? "Il 4-2-3-1 è il modulo utilizzato perché ha tante ali oltre a tanti giocatori offensivi, mentre in difesa sta cercando la quadra. Poi in porta ha Dragowski che ben conoscete. Avere uno che conosce l'ambiente è un bene per i greci, ma poi basta chiedere all'Olympiacos. Il Panathinaikos gioca vicino a dove la Fiorentina ha giocato la finale a maggio e dove c'è un mcroclima particolare, in cui non c'è via di mezzo o caldo caldo o freddo freddo.

Tifo caldo? "Sì ma l'Olimpico è immenso e non aiuta.Le indicazioni sono le stesse della finale, in Grecia bisogna sempre fare attenzione".

Giocatore più pericoloso? "Farei attenzione a Tete, l'ala destra, e a Ioannidis che è la prima punta che segna e aggredisce i portatori di palla"