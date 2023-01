KRAUSZ A RFV, Rosa da stravolgere. Venderei Nico

Barend Krausz, esperto di mercato argentino, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola per trattare i principali temi in casa Fiorentina, con la vicenda Nico Gonzalez in primo piano. Queste le sue parole: "Se ci dovesse essere un'offerta molto alta, anche superiore ai 34 milioni, la cessione potrebbe concretizzarsi. Da dirigente, anche se con molto dispiacere, venderei Nico Gonzalez. Quando arrivano tutti questi soldi è difficile dire di no. Tutti noi vorremmo che i giocatori più forti rimanessero, ma per questa società i bilanci sono i bilanci e 2+2 deve fare 4, inutile girarci intorno".

Un esterno alla Bertoni che potrebbe portare a Firenze?

"Magari (ride ndr.). Nei prossimi mesi andrò in Argentina per vedere nuovi talenti, qualcosa c'è sempre. Non a caso hanno vinto i Mondiali".

Sugli acquisti estivi che non stanno rendendo?

"Il famoso 'zoccolo duro' la Fiorentina non ce l'ha. L'intera rosa andrebbe rigirata come un calzino, stravolta e cambiata in modo netto".

Riguardo gli esterni?

"La Fiorentina ha comprato centinaia di esterni, ma non ce n'è uno che riesca a fare un cross in modo corretto. Anche ieri contro la Sampdoria, in chiare occasioni da gol, i palloni non arrivavano a Jovic".

A non riscattare Torreira la Fiorentina ha fatto un errore?

"Torreira è un giocatore di alta qualità, magari poteva convivere insieme ad uno come Amrabat. Allo stesso tempo però, se non c'era la possibilità di trattenerlo, la Fiorentina non poteva fare cose irrealizzabili".