Kean aiuti Fagioli e Zaniolo. Calamai: "Farli diventare fondamentali sarebbe un gol decisivo"

Nel consueto appuntamento mattutino col "Caffè nero bollente" di Radio FirenzeViola, durante "Buongiorno Firenze", l'opinionista Luca Calamai ha rivolto lo sguardo alla partita col Verona, dove serviranno gli apporti di Fagioli e Zaniolo oltre a quello del ritrovato Kean: "Lancio un appello a Kean, il giocatore a cui aggrapparsi. Deve prima di tutto fare quel che fa da inizio stagione, trascinare la squadra.

Ma deve anche mettere in campo con un altro spirito i suoi grandi amici, Fagioli e Zaniolo. Sono entrambi legati al centravanti a livello affettivo: se Kean riesce anche in questo miracolo, cioè a far sì che diventino due pedine fondamentali per Palladino in questo momento non facile, non dico che avrà segnato il gol più bello della stagione, ma sicuramente avrà fatto un'altra rete decisiva".