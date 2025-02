RFV Jeda su Fiorentina-Lecce: "Può essere gara trappola per i viola. Zaniolo ruolo simile al mio"

vedi letture

L'ex giocatore del Lecce e del Cagliari Jeda Capucho è intervenuto a Radio FirenzeViola durante Garrisca al Vento. Queste le sue parole: "La maglia viola mi è sempre piaciuta, l'ho sempre ammirata, come lo stadio e il pubblico. Da quando sono arrivato in Italia, la Fiorentina mi è sempre piaciuta".

Che partita sarà quella di stasera? "La considero una partita trappola per la Fiorentina. Il Lecce è in linea con quelli che sono i suoi obiettivi, è una squadra pericoloso che può approfittare del momento negativo della Fiorentina. Perdere contro l'Hellas Verona è stata veramente una cosa assurda. Però non si può tutte le volte parlare di crisi, la società deve essere brava a dare tranquillità all'ambiente. Io non sono d'accordo sul fatto di cambiare sempre l'allenatore quando le cose vanno male. Basta guardare il Milan. Ad oggi Palladino ha un problema in attacco, senza Moise Kean. Il Lecce arriva a Firenze con entusiasmo, e chi ha l'obbligo di vincere è la Fiorentina. I viola devono stare attenti".

C'è stata una squadra della tua carriera dove avete iniziato la stagione con un centravanti? "Eh, difficile, credo però che non sia mai capitato. Anche perché durante una stagione le rose devono essere lunghe per sopperire ai momenti di difficoltà. La Fiorentina che lotta per obiettivi importanti non si può ad oggi ritrovare senza attaccante, sono cose che devi prevedere".

Come valuti le alternative a Kean, Beltran e Zaniolo? "Palladino potrebbe cercare di cambiare la squadra a livello tattico per sopperire alla mancanza di Kean. Zaniolo lo considero una seconda punta, un trequartista, simile al ruolo che avevo io. Beltran pensavo fosse una prima punta, ma in realtà vedendolo giocare è una seconda punta. Poi fa giocare bene la squadra, quindi in questo momento io cambierei la squadra a livello tattico. Però la tendenza è sempre quella di cambiare poco. Il bravo allenatore è quello che non ha paura di cambiare".

Per l'intervista completa ascolta il podcast!