JEDA A RFV, Cessione Igor? A quelle cifre scelta giusta

L'ex attaccante brasiliano Jeda è intervenuto su Radio FirenzeViola, durante “Viola Weekend”, per parlare di Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Stiamo parlando di un buon giocatore, che però ha bisogno di trovare la piazza giusta per ritornare ai suoi livelli. L’idea della Fiorentina, con il giusto entusiasmo, potrebbe essere la scelta per migliore. Non è mai stato un fenomeno, ma rimane un valido profilo”.

Anche Italiano sarebbe la scelta giusta?

“Con un progetto tecnico diverso e con un allenatore come Italiano che propone un gioco di palleggio Arthur potrebbe rinascere. In fase di impostazione potrebbe dare molto, deve migliorare nella fase di non possesso. Alla Juventus Arthur, colpa dei progetti tecnici, fu messo in ombra”.

Igor a 15 milioni?

“Per quella cifra sarebbe una bella cessione. La Premier League, viste le sue caratteristiche, sarebbe la miglior destinazione”.

Riguardo i terzini viola?

“Parisi è un profilo di grandissima prospettiva, sarà anche il futuro della Nazionale italiana. La concorrenza con Biraghi, capitano e leader del gruppo, diventa un discorso complicato. L’esempio potrebbe essere quello di Onana e Handanovic all’Inter la scorsa stagione”.