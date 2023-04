JEDA A RFV, Cabral bomber di razza, merita il Brasile

FirenzeViola.it

Jeda a Radio FirenzeViola

L'ex attaccante brasiliano Jeda è intervenuto su Radio FirenzeViola, durante “Viola Weekend”, per parlare di Fiorentina. Queste le sue parole sulla squadra viola e su Arthur Cabral: “Innanzitutto va detto che la Fiorentina con Italiano sta facendo un grandissimo lavoro. Va rimarcata la grande proprietà, è una società importante. Giovedì in Conference ha rischiato, ma alla fine ha meritato di passare. Cabral lo avevo già visto a Basilea, si vedeva che aveva qualità e tanta forza. Anche se giochi in Svizzera sei comunque in un campionato europeo, aveva solo di bisogno di tempo per adattarsi al calcio italiano. È un campionato totalmente diverso a tutti gli altri, nelle ultime partite infatti ha giocato da attaccante vero, di razza. Si merita ampiamente la convocazione in nazionale”.

Prosegue su Cabral: “Il dualismo, in un momento del campionato, l’ha sofferto un po’. Ma la disputa per il posto ci sta, devi avere la personalità di prendere la maglia da titolare. Cabral è stato aiutato anche dal gruppo, la squadra gioca bene e comanda in campo. Italiano trasmette grande entusiasmo col suo calcio, è importante esaltare il lavoro di questi nuovi tecnici. L'Italia conferma la qualità nei suoi allenatori”.