JACOBELLI A RFV, Mercato? Calma, viola non in crisi

Xavier Jacobelli, giornalista ed editorialista del gruppo Amodei Corriere dello Sport-Stadio e Tuttosport, si è così espresso "Una volta in condizioni ottimali è un giocatore prezioso, specie per una squadra piena di impegni"

Può essere l'anticipo per un'eventuale cessione di uno tra Kayode e Dodo?

"Io dico di pensare al presente, adesso disegnare strategie per la questione estiva mi pare quanto meno prematuro".

Lei toccherebbe la coppia Nzola-Beltran?

"Il mercato di gennaio è utile alle squadre in difficoltà, non mi pare che la Fiorentina in questo momento debba lamentarsi del rendimento offensivo del suo organico. Se a fine campionato alcuni giocatori non avranno reso secondo le aspettative si prenderanno le conseguenti decisioni".

Che sessione di mercato si aspetta dalla Fiorentina?

"Dipende dalle opportunità che il mercato offre. A gennaio non si deve comprare tanto per comprare. La Fiorentina deve essere molto soddisfatta di quanto fatto finora, anzi, è andata pure oltre le più rosee aspettative".