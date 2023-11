INNOCENTI A RFV, Baldanzi-Viola sarebbe bella operazione

FirenzeViola.it

Andrea Innocenti a Radio FirenzeViola

Andrea Innocenti, ex responsabile del settore giovanile dell'Empoli, è intervenuto su Radio FirenzeViola nel corso di "Viola Weekend". Queste le sue parole su Tommaso Baldanzi, talento empolese che la Fiorentina ha cercato in estate e che sembra essere ancora nel mirino dei viola: "Per le qualità che ha Tommaso farebbe comodo a tutti. Un giocatore di talento però non va mai “ingabbiato” in un ipotetico schema mentale. Ha talento, la Fiorentina farebbe una bella operazione su un ragazzo anche toscano. Lo vedrei bene anche in ottica futura”.

Prosegue: “Conoscendo l’Empoli, non credo se ne priverà a gennaio. La valutazione è soggettiva, per me è spropositata per un ragazzo di quell’età lì. Non credo sia la valutazione giusta ma in ogni caso non penso la società lo venderà a gennaio”.

Però è arrivato il momento per tentare il salto di qualità? Magari in estate.

“Sì, adesso Tommaso ha bisogno di fare un tentativo in un club di rango maggiore. Ripeterebbe il percorso dei Viti, Asllani, Ricci. È arrivato il momento, anche perché ha l’età giusta per mettersi in discussione”.

