IMPALLOMENI A RFV, Jovic va bene ma meglio Cabral

Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro": "Per me Cabral merita un'attenzione maggiore rispetto a Jovic, però se il serbo vuol restare....".

Quanto vale secondo lei Cabral?

"A Firenze siete abituati bene, è passato Batistuta, Toni, Vlahovic da ultimo... È un errore pretendere tutto e subito, lui sta dando l'anima, si è fermato anche a giocare con i bambini. Quelle sono belle cose, non ha voluto fare il ruffiano, si è meritato tutto. Firenze o ti entra nel cuore o fai fatica, lo sapete meglio di me com' è visto uno che si impegna, inoltre sta migliorando. Secondo me c'è qualcosa da esplorare nel suo repertorio. L'anno prossimo la gente si apsetta tante cose da lui come la tecnica applicata e i gol. Dentro l'area di rigore è una belva, è prepotente, ha il fisico, è agonistico. Non ti so dire pero se la Fiorentina ripartirà da Italiano, quello è un fattore principale. La Fiorentina nel girone di ritorno era da Champions".

Vale la pena inseguire l'ottavo posto?

"Si, vale molto: vale per i soldi, vale per l'onore, vale per una partita un meno di Coppa Italia...".

Nel "campionato dell'ottavo posto" Bologna, Monza, Fiorentina... I Viola sono favoriti?

"La Fiorentina è la più forte, non lo dico perche sono qua ma la Fiorentina è solo in ritiardo. Poteva fare la stagione dello scorso anno se non di più. La più temibile è il Bologna. Inoltre la Viola ha in canna una finale di Coppa Italia e se tutto va bene, ha due finali. Se vinci la Coppa Italia non importa l'ottavo posto".

Castrovili, pensa che può fare quel ruolo davanti alla difesa a due o è meglio davanti?

"Se lui impara a tagliare 1/2 tempi di gioco diventa un fenomeno. Lui vuole il pallone tra i piedi, poi è bravo sa dribblare, salta l'uomo, fa bene i passaggi. È un bravo ragazzo, se riesce a fare questo salto di qualità diventa un fenomeno. Lo aspetta anche Mancini".

Può essere un'alternativa di Pellegrini?

"Ha caratteristiche differenti, potrebbero giocare insieme, ma dipende chi hai davanti. Se c'è una squadra tecnica e veloce si, con una squadra piatta no. Ci deve essere una squadra armonica votata alla proposizione di gioco, sennò è sprecato. Ha le stesse frquenze di passo di Amrabat, ovviamente il marocchino le ha di più, però anche Castrovilli è generoso. Ovviamente quando si esplode non si ha responsabilità, poi pero bisogna essere bravi a mantnersi su certi livelli, arrivano le critiche e si ha più pressioni".