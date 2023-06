IMPALLOMENI A RFV, Dia? Forte, scommessa che farei

FirenzeViola.it

Stefano Impallomeni, ex calciatore, ha parlato a Radio FirenzeViola durante l'evento a Gropina:

Ce lo vedrebbe Boulaye Dia in viola?

“Ci sono delle perplessità sul sistema di gioco, ma è un giocatore molto forte. Una scommessa la farei, poi siamo sicuri Italiano confermi sempre questo modo di giocare? Siamo in un calcio moderno, dove gli allenatori si evolvono sempre. Fermarsi sempre a un solito modulo ti limita. Comunque la Fiorentina ha fatto una buona stagione, sono rimasto deluso contro il West Ham. Dia lo prenderei, ci si può lavorare. È un investimento, dà numeri e assist”.

Di Belotti che ne pensa?

"Ha fatto 0 gol in campionato, ma è molto stimato dai compagni e dal pubblico, non è mai stato fischiato. È un giocatore volitivo, è stato molto sfortunato, gli mancato il gol in Serie A ma in Europa ha fatto bene. A Firenze potrebbe essere un'alternativa”.

Zaniolo alla Fiorentina le sarebbe piaciuto?

"È un esterno che segna poco. Quest'anno la Fiorentina ha fatto un miracolo centrando due finali con pochi gol dagli attaccanti. Gonzalez per me è un giocatore imprescindibile: non vorrei che certi elementi in spogliatoio restassero delusi dagli acquisti. La società deve avvertire che dopo un'annata ottima non ha vinto nulla. Ti cambia la vita con Zaniolo?".