IMPALLOMENI A RFV, Belotti-Ikoné? Ci guadagnano tutti

Stefano Impallomeni, ex calciatore e commentatore presso TMW Radio, è intervenuto questa mattina nel corso di "Chi si compra" in onda su Radio FirenzeViola per commentare le voci legate a un possibile scambio tra Roma e Fiorentina per Belotti e Ikoné: "Lo scambio? Se è un prestito alla pari ci potrebbe stare. Tecnicamente, visto che De Rossi cerca calciatori con gamba, Ikoné potrebbe essere l'ideale per la Roma. Certo, la porta la vede poco ma per caratteristiche è un calciatore che manca alla Roma. Belotti ha poco spazio con Lukaku e Azmoun. In estate se ne parlava per la Fiorentina e io credo che possa fare cose positive a Firenze. Insomma questo scambio potrebbe mettere tutti d'accordo".

Belotti al posto di Nzola: sarebbe un salto in avanti per la Fiorentina?

"Belotti ha sempre segnato tanto e può continuare a farlo; è un giocatore diverso da Nzola ed ha ancora voglia di giocare, è lontanto dai titoli di coda della carriera. Poi è un grande professionista e un bravissimo ragazzo. Se dovesse esserci questo avvicendamento la Fiorentina ne guadagnerebbe. Poi credo possa far rendere ancor meglio Beltran, che per me è una seconda punta e beneficerebbe della presenza di un centravanti vero come Belotti".

