RFV Il talent scout Guffanti: "La Fiorentina segni nei primi 15' col Panathinaikos. Ioannidis? Lo volevano club italiani"

Nel corso di "Viola Amore Mio", in onda su Radio FirenzeViola, è intervenuto il talent scout Riccardo Guffanti per parlare della Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:

Seguirà la sfida tra Panathinaikos e Fiorentina?

"Si la seguirò con molta attenzione, anche perché ho sempre provato a portare molti calciatori greci in Serie A".

Cosa deve temere la Fiorentina?

"Sicuramente il pubblico greco, per loro è molto importante passare il turno, vengono da anni non brillanti quindi sarà molto importante per loro questa partita. La Fiorentina deve temere molto i loro esterni e mantenere la concentrazione, i viola però qualitativamente sono nettamente superiori".

Dal punto di vista difensivo il Panathinaikos è debole o forte?

"Difensivamente non sono molto forti, perdono spesso l'attenzione, spezzano spesso la linea difensiva, però una delle loro qualità per nascondere i loro punti deboli è quello di alzare il livello di intensità soprattutto nei primi 15 minuti, la Fiorentina deve giocare subito per andare a fare gol".

Quale è il loro giocatore più temibile?

"Ioannidis è un ottimo attaccante, molte squadre italiane lo hanno cercato, è un giocatore però che soffre molto la marcatura mentre si esalta negli spazi ed è molto bravo a centrare la porta, la Fiorentina deve essere brava ad approcciare i primi 15 minuti per dettare il ritmo della partita".

Quale può essere il modulo giusto per contrastare il gioco?

"La Fiorentina non credo che cambierà il suo stile di gioco, non si adeguerà al Panathinaikos imporrà il suo gioco, saranno i greci che dovranno fare modifiche tattiche".