Il doppio ex Fuser: "Palladino sta facendo un gran lavoro. Col Parma sarà dura"

Diego Fuser, doppio ex di Fiorentina e Parma, ha parlato oggi a Radio Firenzeviola durante 'Viola amore mio'. Queste le sue parole iniziando da un ricordo sugli anni alla Fiorentina: "Sono sempre bei ricordi. Quel gol alla Juventus è un bel sogno che si è realizzato. Una giornata per tutti i tifosi viola bellissima, dalla coreografia fantastica alla vittoria".

La Fiorentina di oggi come la vede?

"La sto seguendo saltuariamente perché non guardo sempre il calcio ma vedendo la classifica e le partite in coppa credo che Palladino stia facendo davvero un ottimo lavoro. Penso che sia una bella sorpresa del nostro campionato".

Domenica al Franchi arriva il Parma.

"Nel calcio sono sempre gli stimoli a fare la differenza. Capitava anche a me a volte anche se non dovrebbe succedere: quando incontri l'Inter, o il Milan, hai stimoli diversi rispetto alle squadre di bassa classifica. Però in questo momento non si deve lasciar scappare nulla la Fiorentina anche se sarà lo stesso per il Parma: sarà una partita combattuta".

Il sogno Champions per la Fiorentina?

"Ci sono tante squadre, tutte lì. Sicuramente la squadra di Palladino potrebbe raggiungerla".

Questa Fiorentina può prescindere da Kean?

"Per lui è una stagione importantissima e nessuno si aspettava che avesse questo valore, invece sta risolvendo tante partite. Peruna squadra un giocatore come lui è fondamentale, sicuramente averlo in campo per la Fiorentina è un valore aggiunto".

