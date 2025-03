RFV Il CNB di Calamai: "Viola, ora ti serve un leader in mediana: io punto su Fagioli"

Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" in onda su Radio FirenzeViola, ha parlato di Fiorentina: "Credo che uno dei temi in questo momento sia la ricerca di leader. La Fiorentina qualcuno lo ha: penso a De Gea, arrivato in estate. Ma lui è un portiere, e i portieri hanno un ruolo particolare. Penso a Gosens, anche lui però con un ruolo che è quello di esterno. Io credo che questa squadra abbia bisogno di un leader in mezzo al campo.

Non è facile crearlo, bisogna avere il coraggio di costruirlo, allora sarei per consegnare il centrocampo della Fiorentina a Fagioli. È giovane, ha pochissime presenze in maglia viola, ma ha il talento e la qualità per prendere per mano la squadra. Ha i colpi per farlo e mi auguro che abbia anche quel piglio da condottiero che serve. Consegniamoci a Fagioli".