RFV Il CNB di Calamai: "Occhio viola, il Milan è vivo: sabato ci sarà da lottare"

Luca Calamai nel suo "Caffè nero bollente" di oggi, all'interno di "Buongiorno Firenze" in onda su Radio FirenzeViola, si è soffermato sul periodo del Milan, reduce dal pareggio di Coppa Italia contro l'Inter, prossimo avversario della Fiorentina in campionato: "Ieri come diversi tifosi viola ho seguito con attenzione il derby di andata di Coppa Italia tra Milan e Inter. Se in caso di sconfitta dei rossoneri sarebbe potuta scattare una contestazione abbastanza pesante, ieri sera invece io non ho visto un Milan morto. L'1-1 tiene viva la qualificazione. Ho visto un Milan che ha confermato di avere grandi giocatori come Leao.

In più, almeno per il momento, si è compattato il rapporto con la tifoseria. Insomma, sabato a Milano ci sarà da lottare. Ma questo non penso che spaventi la squadra di Palladino".