Il CNB di Calamai: "Mercato viola, c'è una terza opzione: un attaccante esterno"

vedi letture

Così Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" in onda su Radio FirenzeViola: " Si sta per chiudere questa settimana di doppi allenamenti. Secondo me si stanno facendo tante riunioni al Viola Park e tante riflessioni sul mercato. Ci potrebbe essere una terza opzione, oltre ad arricchire centrocampo e rinforzare difesa, ovvero la scelta di un attaccante esterno. L'opzione di cercare un esterno vero sta prendendo sempre più corpo".