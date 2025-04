RFV Il CNB di Calamai: "Italiano, un'altra finale: il ciclo viola era finito ma che qualità"

Luca Calamai nel suo "Caffè nero bollente" di oggi, all'interno di "Buongiorno Firenze" in onda su Radio FirenzeViola, si è soffermato su Vincenzo Italiano: "Possiamo dire già da oggi, visto il risultato dell’andata a Empoli, che Italiano ha conquistato la sua quarta finale in tre anni. Ero e resto convinto che il percorso di questo tecnico sulla panchina viola fosse finito, quindi non faccio nessun passo indietro sul fatto che era giusto che ognuno andasse per la propria strada.

Ma credo che non si possa negare, e lo dicono i risultati, che questo allenatore ha delle doti importanti, perché guidando Fiorentina e Bologna a conquistare quattro finali in tre anni non è la normalità".