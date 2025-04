RFV Il CNB di Calamai: "Fagioli può essere l'arma in più contro le piccole"

vedi letture

Luca Calamai nel suo "Caffè nero bollente" di oggi, all'interno di "Buongiorno Firenze" in onda su Radio FirenzeViola, ha parlato così del momento in casa Fiorentina e di un calciatore, come Nicolò Fagioli, che può fare la differenza anche nel prossimo ciclo di gare: "Il grande tema di oggi riguarda cosa può fare la Fiorentina ora. Con le grandi è stata grande, con le medio-piccole è stata sofferenza.Adesso ci sono sfide più alla portata. Come fare per avere un finale in crescita? La Fiorentina ha inserito un giocatore con qualità come Fagioli, uno che anche in questi tipi di partite, ha qualità e inventiva per scardinare anche le difese più abbottonate.

Questo Fagioli in più può fare la differenza ed essere l'arma che può permettere alla Fiorentina di fare i punti necessari anche contro le piccole".