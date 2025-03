RFV Il CNB di Calamai: "Ad Atene una battaglia: in attacco servono Kean e Zaniolo"

vedi letture

Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" in onda su Radio FirenzeViola, si è soffermato sulla partita di giovedì tra Panathinaikos e Fiorentina: "Sta montando l’attesa per la gara contro il Panathinaikos, così come montano i racconti su cosa troverà la Fiorentina ad Atene. Dalla Grecia giurano che negli ultimi giorni si è accesa una vera e propria ansia da caccia al biglietto: si parla di 50 mila e più tifosi allo stadio. Sarà una partita tecnica ma soprattutto una battaglia.

In attacco la coppia giusta potrebbe essere quella composta da Kean e Zaniolo. Il primo è un trascinatore, uno che non ha paura di niente. Accanto a lui metterei la personalità di Zaniolo, uno sfacciato, che non ha paura di vivere le atmosfere speciali".