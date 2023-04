GUERINI A RFV, Nico può essere paragonato a Joaquin

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Vincenzo Guerini, ex club manager della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola. Comincia da un ricordo di Joaquin in maglia viola, dopo che è stato annunciato il ritiro dello spagnolo a fine stagione: "Inizialmente ebbe dei problemi di ambientamento, ma comunque era un giocatore di un talento e di una classe eccezionale, dotato di un'intelligenza fuori dal comune. Per me è stato un onore averlo conosciuto. Ai tempi era anche comprensibile avere problemi di ambientamento a Firenze data la concorrenza che un giocatore si trovava nel proprio ruolo, nel caso di Joaquin pensiamo a talenti come Cuadrado, Ilicic, Vargas. Di quella Fiorentina mi dispiace soprattutto la mancata vittoria di un trofeo, perché avevamo una squadra veramente forte. Joaquin era inoltre una persona veramente simpatica, ed era piacevole godere della sua compagnia".

Come vede questo finale di stagione per la Fiorentina?

"La squadra è in corsa per due grandi obiettivi, la Conference è una coppa che tutti sottovalutano e poi successivamente quando vengono eliminati la rimpiangono. C'è da dire che i Viola hanno dovuto sopportare numerose carenze e difficoltà, fortunatamente hanno potuto e possono contare tuttora su un grande allenatore, oltre che su alcuni giocatori di rilievo".

Ritiene che Nico Gonzalez possa essere paragonato a Joaquin?

"Il giocatore ora ha acquisito molta confidenza con Firenze e il calcio italiano, sotto un certo senso può essere paragonato a Joaquin, perché anche lui è dotato di grande velocità e ultimamente sta acquisendo un buon senso del gol".

Cosa ne pensa di Mandragora?

"Non mi aspettavo questa sua esplosione di crescita, eppure è un giocatore che conosco da tanto e sono contento che sia diventato uno dei pilastri di questa Fiorentina. Un altro grande giocatore che i Viola hanno avuto la fortuna di recuperare è Castrovilli, di cui è indiscutibile il talento e la classe che lo caratterizzano".