GUERINI A RFV, Italiano non ha certo il paraocchi

Vincenzo Guerini a Radio FirenzeViola

L'ex dirigente della Fiorentina Vincenzo Guerini ha parlato oggi a Radio Firenzeviola, durante 'Viola amore mio': "Nuova occasione per Nzola? Certamente le partite in Conference sono occasioni da non perdere, ma è difficile commentare le potenzialità di questa Fiorentina perché ogni volta sembra che manchi un po' di mentalità per fare il salto decisivo. La speranza è che si ripeta quanto accaduto la scorsa stagione però manca sempre qualcosa. Quello che è successo negli ultimi tempo è ciò che è accaduto sempre negli ultimi anni: per raggiungere grandi risultati ci vuole personalità ma anche continuità".

Sorpreso da Italiano?

"No, perché ha sempre dimostrato di non essere con il paraocchi. L'allenatore bravo è quello che si adatta ai suoi giocatori, poi è chiaro che preferisca un certo tipo di calcio e allora devi prendere determinati giocatori sul mercato. Oggi gli allenatori hanno staff enormi quindi è più facile anche se non esistono più i titolari e i panchinari, oggi giocano sempre".

