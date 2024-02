GUCCIONE, Al Governo 4 proposte per soldi Franchi

Fonte: dal nostro inviato- Niccolò Righi

Nella Sala Macconi di Palazzo Vecchio si è svolto, questa mattina alle ore 13:00, una conferenza stampa per la presentazione delle prossime iniziative dell’Associazione Davide Astori, in cui erano presenti gli assessori Sara Funaro e Cosimo Guccione e il presidente dell’Associazione Luigi Miranda. Questo l'intervento di Guccione: "Parlo non da assessore ma da cittadino: sono contento che l'Associazione, nata qui un anno fa, porti il suo nome. L'Associazione non ha solo il suo nome ma porta avanti i suoi valori. Me lo ricordo quando parlava ai più piccoli, alle scuole, sono contento che questo modo di essere sia stato tramandato. Troppo spesso i modelli del calcio sono negativi, invece quello che raccontava Davide era altro. Per questo vale la pena raccontarlo.

Sull'inizio dei lavori allo stadio Franchi:" Sono contento perché in questi anni abbiamo lavorato tantissimo per questo obiettivo. Non è ovviamente il traguardo ma è una partenza. Ci abbiamo messo tanto tempo ma l'abbiamo fatto perché crediamo che lo stadio di Firenze debba essere all'altezza della sua città e della sua tifoseria, affinché la Fiorentina possa avere il palcoscenico che le compete".

E sui 55 milioni tagliati dal Governo per la realizzazione del nuovo Franchi: "Abbiamo mandato quattro proposte ai Ministri su quelli che possono essere i finanziamenti e come ottenerli. Speriamo ci rispondano anche perché come abbiamo sempre detto, vedere una parte dei soldi prevista per la ristrutturazione tolta in seguito in corsa è stato qualcosa di difficile da digerire".