GUCCIONE A RFV, Stadio? Obiettivo lavori a gennaio. Padovani...

L'Assessore allo Sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro" per parlare di come viene vissuto lo sport nella città di Firenze. Queste le su parole a partire dall'evento organizzato nella mattinata di domani al Teatro del Maggio Fiorentino: " Abbiamo organizzato un agorà dello sport in cui i partecipanti potranno andare a programmare lo sport del futuro della città di Firenze. Questo, insieme ai dati che abbiamo ricavato da un'indagine demoscopica, sarà importante per capire il futuro dello sport nella nostra città".

Quale è l'argomento che sta più a cuore dello sport dilettantistico?

"La pandemia, poi il caro bollette ed infine la nuova riforma dello sport sono tre temi che stanno cambiando lo sport dilettantistico. Lo sport sta cambiando e si stanno modificando anche il modo in cui le famiglie vivono lo sport e gli sport che i ragazzi e le ragazze fanno. Da un'indagine demoscopica ad esempio è venuto fuori che gli sport che stanno andando per la maggiore sono quelli individuali. Tanti ragazzi non fanno sport perché non lo fanno i genitori, questo è un tema importante perché i ragazzi di oggi saranno i genitori del futuro".

La tragedia dell'alluvione ha visto in prima fila molto mondo dello sport. Cosa ne pensa di questa bella risposta?

"Questa è una risposta ovvia per chi vive lo sport. Tanti dilettanti si sono fermati e hanno deciso di continuare a stare insieme andando ad aiutare chi aveva bisogno".

Sul tema stadio, quando potranno partire i lavori?

"Verrà pubblicata la gara per trovare la ditta ed iniziare i lavori, con l'obiettivo di partire da gennaio. Questo stadio dovrà essere al passo con i tempi. Un luogo iconico della nostra città dove ci si possa divertire".

Riguardo invece al Padovani?

"Il Padovani rientra in un progetto legato al rugby. In questi anni abbiamo fatto investimenti importanti sull'atletica, riuscendo addirittura a portare in città il "Golden Gala", e così stiamo facendo un investimento importante sul rugby. Il Padovani è la casa del rugby fiorentino e noi vogliamo renderlo la dimora anche del rugby toscano e del centro Italia".