GREGUCCI A RFV, Questa Fiorentina ha un grande futuro

Angelo Gregucci, ex collaboratore tecnico di Roberto Mancini nella stagione 2001-2002, quando il tecnico di Jesi ha guidato la Fiorentina alla vittoria della sua ultima Coppa Italia, ha parlato a Radio FirenzeViola, durante Viola Amore Mio:"La Fiorentina ha avuto due possibilità quest'anno per riportare un trofeo a casa, e mi dispiace che purtroppo non ci sia riuscita, soprattutto per quanto riguarda la Conference, dove i Viola si meritavano di vincere. Ai miei tempi eravamo una grande squadra, tanto che in finale di Coppa Italia abbiamo battuto il Parma che in campionato si stava giocando lo scudetto, e ai tempi conquistare lo scudetto in Italia non era assolutamente facile, c'era molta qualità".

Qual è la sua valutazione di Italiano per quanto riguarda questa stagione?

"Personalmente gli faccio i miei complimenti per questa stagione. Riguardo alla sconfitta in finale di Conference penso che non si debba dare la colpa ai singoli individui. Bisogna riconoscere che Italiano e la Fiorentina hanno fatto una stagione all'inizio negativa e sottotono, poi dopo il Mondiale in Qatar la squadra ha iniziato a essere protagonista, in campionato e soprattutto nelle coppe".

Come vede il futuro di questa Fiorentina?

"Penso che i viola abbiano tutte le carte in regola per fare un grande percorso, soprattutto ora che la società sta provvedendo a mettere a posto la sua struttura organizzativa, può guardare al futuro con grande ambizione".

Qual è la sua opinione su Riccardo Sottil?

"Secondo me è un buon giocatore, che sicuramente può migliorare e ha ancora da spiccare il volo. Ritengo che siano personalità come Italiano, Barone, Pradé o comunque lo stesso Presidente Commisso che possono esprimere giudizi definitivi e attendibili su questo giocatore, che possono dire quelle che sono le scelte giuste da prendere per la Fiorentina e per lo stesso Sottil".

Ritiene che Nzola sia l'attaccante di cui i viola hanno bisogno?

"Spero che la Fiorentina possa ambire a un attaccante più forte e giovane di lui. Fossi nella società viola guarderei soprattutto a quelli che sono i giovani della Primavera, a quelle che sono le risorse che il vivaio mette a disposizione. Bisognerebbe che tutte le società acquisiscano un po' più di coraggio nel puntare sui propri giovani".