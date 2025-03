RFV Giuseppe Volpecina su Gosens: "Per altri due o tre anni può giocare ad alti livelli"

Nel Corso di " Viola Amore Mio", su Radio Firenze Viola, è intervenuto l'ex calciatore Giuseppe Volpecina sulla situazione attuale della squadra: "Questa Fiorentina ci fa gioire e piangere a causa di alti e bassi, peccato per questa mancata continuità".

Cosa ne pensa di Gosens? Lo riscatterebbe per 7 milioni nonostante i 31 anni quest'anno?

"Gosens riportato come quinto nel 3-5-2 può essere l'arma in più per la Fiorentina in quanto ha più possibilità di offendere avendo un braccetto capace di difendere e coprirgli le spalle. Gosens è un ottimo giocatore, super affidabile sia in campo che fuori. Per quanto riguarda il riscatto invece bisogna capire le esigenze della società perché per altri 2/3 anni Gosens può garantirti grandi prestazioni anche se non ci sarà un ritorno economico a causa dell'avanzamento dell'età. Però penso che vestirà la maglia viola anche il prossimo anno".

Come vede il doppio incontro con il Panathinaikos e il Napoli?

"Per quanto riguarda il campionato il Napoli è avvantaggiato perché può prepararsi meglio la partita al contrario dei viola che si devono concentrare sulla partita di giovedì. Spero che la Fiorentina faccia bene sia giovedì che domenica, vorrei che i viola dopo due finali perse potesse finalmente vincere la Conference League".

