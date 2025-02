RFV Giovanni Marchese su Fiorentina-Genoa: "Sarà una gara insidiosa. I liguri sono rinati"

L'ex calciatore del Genoa, oggi Commissario Tecnico della nazionale siciliana, Giovanni Marchese è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Weekend" per parlare dell'attualità di casa Fiorentina. Queste le sue parole a partire dal match di domani tra Fiorentina e Genoa: "Per la Fiorentina è una partita insidiosa. Il Genoa è ben messo in campo e molto organizzato. Contro il Monza la squadra ligure ha giocato bene e sta bene fisicamente. Dopo l'esonero di Gilardino, che non meritava di essere mandato via, la squadra è rinata. Devo dire che con Vieira il Genoa sta facendo un ottimo campionato. Domani non sarà semplice per i viola però la Fiorentina è un'ottima squadra che sta facendo un grande campionato. I viola hanno tanti giocatori tecnici e di potenza, poi Palladino sta facendo molto bene. Lui sa leggere le partite e si sa adattare cambiando anche modulo in caso di bisogno. Non solo, è bravo anche a far adattare i suoi giocatori".

Un giudizio su Comuzzo. 40 milioni sono troppi?

"Sicuramente è un giocatore di prospettiva. Un giovane interessante. A livello di costi e di valori non so dire se vale 40 milioni o meno. Non sono un direttore e non so decidere il prezzo. L'unica cosa certa è che per ora è un giocatore della Fiorentina e che lo vuole il Napoli. Il prezzo lo fa il proprietario, in questo la Fiorentina. I viola sanno di avere un giovane di prospettiva futura. Questi profili sono molto ricercati e la Fiorentina può far alzare il prezzo. Sicuramente è un giovane interessante che sta facendo bene. Se il Napoli è interessato vuol dire che ha visto un lui un giocatore di assoluta prospettiva".