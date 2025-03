RFV Giorgetti su Fiorentina-Atalanta: "Il centrocampo il reparto determinante: ora tutti ci credono"

L'editorialista di FirenzeViola e giornalista Angelo Giorgetti è intervenuto a RadioFirenzeViola a "Se fosse sempre domenica". Queste le sue parole: "E' cambiata la musica, la squadra ora ha una solidità incredibile e questo dipende da un centrocampo che è capace di fare di molte cose. Oggi è stato il reparto determiannte, soprattutto fantastico nella lettura delle seconde palle. Poi c'è Kean che è devastante, ora si vede che sono tornati tutti a crederci.

Questo 3-5-2 ha portato una serenità che prima non c'era. Anche l'assenza di Gosens è quasi passata inosservata. Si apre ora un altro campionato, ci sono 8 giornate da giocare. La Fiorentina ha vinto contro tutte le grandi a parte le grandi e secondo me ce la può fare a raggiungere quell'obiettivo segreto come ha detto Palladino che tutti sogniamo".