RFV Giorgetti: "Gara che ci dice che l'anima della squadra è più forte di chi scende poi in campo"

Angelo Giorgetti, opinionista di Radio FirenzeViola, ha commentato così la bellissima vittoria per 3-0 ottenuta dalla Fiorentina contro l’Inter: “aspettavo questa partita pensando sarebbe stata più complicata. E invece tanti complimenti perché nonostante le assenze la Fiorentina ha fatto ciò che voleva. L’anima della squadra è più forte di chi poi scende in campo: quando c’è una tale voglia di vincere alla fine ci riesci. Il mercato ha favorito anche l’uscita di giocatori poco impiegati e ora la Fiorentina viaggia verso un altro futuro. Io lunedì sono curioso dio vedere come andrà visto che Palladino avrà anche i nuovi a disposizione”.

“I due esterno in fase di copertura hanno fatto le mezze ali. Questa è stata la forza della Fiorentina. I viola sono stati perfetti nella difesa. L’Inter era convinta che col palleggio avrebbe trovato qualche spazio, invece la Fiorentina è stata pazzesca. Tutto questo è possibile se c’è un’unità di intenti spaziale. Questo 4-4-2 con Comuzzo laterale è una soluzione interessante. Ma più che soluzioni io credo che la Fiorentina ha ritrovato la sua anima. Questo momento può rappresentare una svolta”