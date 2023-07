GIORGETTI A RFV, Franchi, ottimista. Padovani..

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Ascolta l'audio

Fabio Giorgetti a Radio FirenzeViola

Fabio Giorgetti, Consigliere Comunale di Firenze, ha parlato oggi a Radio Firenzeviola durante 'Firenze in Campo' concentrandosi sulla questione Franchi: "Per quello che so io, la Fiorentina pone la questione economica come fondamentale ed è giusto che sia così perché la redistribuzione dei diritti tv avviene anche sulla capienza dei biglietti dei club di Serie A e quindi sullo stadio questo tema è fondamentale.

L'amministrazione comunale si è adoperata fin da subito per arrivare ad un risultato incredibile, con qualche difficoltà come il taglio dei 55 milioni ingiustificato da un punto di vista tecnico, arrivato dopo aver erogato già 5,5 milioni di anticipo e dopo le rassicurazioni del Ministero. Ci ha messi in una situazione di difficoltà. Abbiamo chiesto l'accesso agli atti e ci è stato negato per interesse pubblico, chiedendo in ogni caso l'annullamento perché non ci sono le motivazioni della Comunità Europea.

Dopo 39 atti firmati e una quantità notevole di tempo e risorse pubbliche giustificabili c'è stato questo intoppo e alla luce del finanziamento attraverso il PNC dei 93 milioni per Venezia mi sento ottimista che si trovi una soluzione perché non ha senso che venga negata la possibilità a Firenze. Anche se da uomo di sport e di calcio so bene quanto sia importante per una squadra giocare nel proprio stadio e l'amministrazione sta vagliando tutte le possibilità.

Alla fine secondo me arriveremo in fondo: daremo modo alla Fiorentina il modo di fare calcio tenendo conto dell'impatto negativo di certe scelte. Il Sindaco ha gestito bene questa partita con la società viola che è libera di non investire sulle ristrutturazioni ma magari su altri progetti di loro interesse. L'affitto del Franchi era un milione e due, chiaramente la cifra cambierà ma troveremo un grande punto in comune. Prima però dobbiamo capire come sostituire quei 55 milioni".

Il Padovani?

"Abbiamo bisogno di uno stadio di rugby in città. Ci vuole tempo e di stringere i denti ma l'importante è che la Fiorentina sia soddisfatta. Stiamo facendo una grande operazione e alla fine verrà trovata una soluzione. Questo è un mondo libero ma secondo me andare al Padovani può essere un'ottima soluzione: non credo ci siano motivazioni per dire no a questa soluzione. Perché sarà provvisoria e nel minor tempo possibile".

Ma Commisso poteva fare lo stadio privato?

"Alla Mercafir c'era la possibilità di farlo ma è stato scelto di non intervenire".