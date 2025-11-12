Gibellini: "Nella dirigenza viola un po' di smarrimento. Fiorentina? Successe a me a Verona"

Il dirigente sportivo Mauro Gibellini è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Chi Si Compra" per analizzare le tematiche più attuali di casa gigliata. Queste le sue parole a partire dalla dirigenza viola: "La mia impressione è che il motore della società fosse Joe Barone. E' di figure come lui che si nutre una società di calcio, servono queste figure. Poi lui godeva di grande fiducia della presidenza. Nel calcio le decisione devono essere immediate, avere una figura forte che possa farlo è il primo presupposto per fare le cose bene. Dall'esterno mi sembra che nella dirigenza viola ci sia un po' di smarrimento, a maggior ragione dopo l'addio di Daniele Pradè".

Fiorentina? "Io porto la mia piccola esperienza fatta a Verona. Noi avevamo una squadra forte per la Serie B e ci siamo ritrovati a salvarci all'ultima di campionato sul filo del rasoio. Sono cose che succedono, il perché non sempre lo sappiamo. Vanoli ha ragione quando dice di fare tutti un bagno di realismo e umiltà. Detto questo non credo che sia difficile tirare fuori la Fiorentina da questa situazione. Ha uno organico che può vincere 2-3 partite di fila e tirarsi fuori da quella zona. Poi magari quest'anno non raggiungerà quel piazzamento desiderato".

