GIARETTA A RFV, Commisso bel segnale. Pradè giusto riferimento

Cristiano Giaretta a Radio FirenzeViola

L'ex calciatore, ora dirigente, Cristiano Giaretta è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro" per parlare dei temi di casa Fiorentina, a partire ovviamente dalla ripartenza di società e squadra dopo la scomparsa di Barone: "Chiaro che il colpo è stato violento per tutto il calcio e nella fattispecie per club e giocatori. Perdiamo una persona eccezionale che ha portato in Italia qualcosa di importante. La sua sostituzione è difficile, io credo che adesso chiaramente tutte le forze saranno orientate a dare il massimo anche per lui perché sono quelle cose che nel male ti danno qualcosa in più. Penso che la Fiorentina si concentrerà la massimo nelle prossime sfide di campionato".

Importante ora il ruolo di Commisso da qui a fine stagione

"Sicuramente, adesso il presidente è la persona ideale per sostituire in qualche modo un grande professionista. Il fatto che rimanga qui a Firenze è un bel segnale. Sia Commisso che Barone ci hanno insegnato come si gestisce un club, sono sempre stati attenti soprattutto nei momenti di difficoltà e fanno mosse giuste. Non sono sorpreso di questa scelta anzi,.conferma la grande umanità di questa società. Sono persone di grande lungimiranza".

A livello sportivo, il riferimento sarà Pradé?

"Credo proprio di sì. Conosco Daniele e lo stimo come persona e professionista. Ha grande esperienza e sa benissimo come approcciare con i giocatori, ha sempre una parola positiva per tutti. Credo sia la persona perfetta sia dal punto di vista umano che tecnico. Sosterrà la squadra. Credo che la squadra abbia dei buonissimi riferimenti".

