GIANNICHEDDA A RFV, Su Di Biase in vantaggio la Juve

Giuliano Giannichedda, ex tra le altre di Lazio e Juventus ed attuale allenatore della rappresentativa della Serie D, è stato coinvolto nel corso di Viola AmoreMio -trasmissione di Radio FirenzeViola- per parlare di Gianmarco Di Biase, attaccante classe 2005 in forza alla Pistoiese finito nel mirino di alcuni club di Serie A, tra cui Fiorentina e Juventus: "Ci sono tanti classe 2005 interessanti, lui è uno di questi, anzi è tra i più bravi; è attenzionato da tante squadre, forse la Juve è più avanti delle altre. In generale vedo tanto talento nelle nuove leve, deve esserci più attenzione su questi ragazzi. Sotto il profilo tecnico ci sono tanti giocatori forti, bisogna migliorare nelle infrastrutture e nell'educazione.

Tanti settori giovanili delle squadre di A lavorano bene, ma giocare con i grandi, anche in Serie D, è utile. A qualunque livello, il salto tra le giovanili e la prima squadra si fa sentire. Bisogna far sì che i giocatori di talento al massimo 17-18 anni giochino nelle big. Da noi ci sono tanti 2003 che sono ancora in Primavera".

Giannichedda ha parlato anche della partita di oggi tra Fiorentina e Monza: "Il Monza con Palladino ha trovato grossa solidità di squadra. La Fiorentina però è una buonissima squadra e fa un calcio propositivo grazie ad Italiano. Se la Fiorentina fa la Fiorentina non avrà problemi".