GIANI A RFV, Restyling Franchi? Si giochi a Castello

Intercettato da Firenzeviola.it e Radio Firenzeviola in piazza Santa Croce per la rievocazione della partita dell'Assedio, il presidente della Toscana Eugenio Giani ha parlato così della Fiorentina: "La partita ieri mi è piaciuta molto, finalmente gli attaccanti hanno svolto un ruolo essenziale. Vincere in trasferta e contro una squadra come il Braga è stata una soddisfazione. Con un po' di ritardo rispetto ai tempi previsti, speriamo che Italiano abbia trovato la tattica giusta".

La partita con l'Empoli?

"Può essere l'occasione del riscatto anche in campionato per la Fiorentina. L'Empoli è una bella squadra, costruita con un piccolo budget ma quasi vicina all'Europa".

La Fiorentina può vincere la Conference?

"L'ultima volta che abbiamo gioito era il giugno del 2001, la Coppa Italia contro il Parma. Avevo tutta la giacca inzuppata di spumante perché ero assessore allo sport e fu molto bello. Poterlo ripetere sarebbe bellissimo".Si potrebbe utilizzare anche lo Staduio dei carabinieri. Servirebbe qualche deroga, ma permetterebbe di giocare a Firenze".

La questione stadio Franchi?

"Lo stadio deve essere dove è stato dal 1931, a Campo di Marte. Abbiamo fatto una buona scelta ad inserire il Franchi nel PNRR: questa è l'occasione per ristrutturarlo. Incoraggiamo chi ci lavora. Dove giocherà la Fiorentina? Solitamente non è possibile farlo, vedremo come andrà stavolta. Ma io continuo a dire che si può usare quello dei Carabinieri a Castello: è un impianto che avrebbe bisogno di qualche deroga ma almeno resterebbe a Firenze".