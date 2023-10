GIAMMARIOLI A RFV, Viola, la corsa va fatta sull'Atalanta

FirenzeViola.it

Per parlare del momento d'oro della Fiorentina e del mercato che verrà, durante Chi Si Compra è intervenuto il direttore sportivo Stefano Giammarioli. Ecco le sue parole ai microfoni di Radio FirenzeViola: "In casa Fiorentina ora c'è entusiasmo, tanto. Non so quali potrebbero essere gli obiettivi, dobbiamo anche vedere se ci saranno eventuali infortuni o squalifiche. Per quanto riguarda il campionato, la Fiorentina ha tutte le carte per essere protagonista ed arrivare nei primi cinque-sei posti. Poi, rifare il percorso dell'anno scorso in Conference non sarà facile, sarà tutto legato alla crescita dei nuovi ragazzi.

Da ex ds della Cremonese, Giammarioli ha anche commentato la situazione di Gaetano Castrovilli, conosciuto proprio ai tempi di Cremona: "La storia è stata gestita malissimo. Credo che sia stato mal consigliato anche il calciatore e che stia passando uno dei momenti più brutti nella sua carriera. Essere bocciato per problemi fisici da una società e tornare in un altro club che lo aveva lasciato partire è stata una bella batosta, ma lui è un uomo di carattere e può tornare in forma anche a livello psicologico. Poi la Fiorentina gli ha dato tanto e se vuole Gaetano si potrà rimettere a disposizione della società che lo ha fatto crescere. Di chi potrebbe prendere il posto questa Fiorentina? Per me dell'Atalanta. Sta lavorando come sempre bene ma con qualche passaggio a vuoto di troppo e con diversi problemi fisici. Penso a giocatori come De Ketelare e Scamacca, fortissimi ma con alcuni problemi fisici e non solo".