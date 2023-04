GIAMMARIOLI A RFV, Per la Cremonese gara storica

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Stefano Giammarioli, ex direttore sportivo della Cremonese, ha parlato ai microfoni di Radio Firenze Viola a poche ore dal fischio d'inizio della partita di stasera allo stadio "Giovanni Zini", Cremonese-Fiorentina: "La partita di stasera è un incontro storico, la tifoseria la aspetta con trepidazione, difatti hanno risposto con il tutto esaurito".

Come si prepara una sfida del genere? "Le motivazioni saranno tantissime, ogni calciatore riuscirà a caricarsi nell'orgoglio. Avere la possibilità di giocare un'eventuale finale contro Inter o Juventus è uno stimolo in più. Spero che i calciatori onorino la società che ha fatto tanti sacrifici".

Sulle percentuali di passaggio: "Considerato il mio attaccamento alla Cremonese dico: 51% Fiorentina, 49% Cremonese".

Su Castrovilli:"E' un ragazzo straordinario, è molto legato alla società grigiorossa. Sono convinto che tornerà ad alti livelli, ha toccato la Nazionale e farà di tutto per dimostrare a Mancini il suo valore e di aver ormai superato l'infortunio che lo ha tenuto fuori per parecchio. Credo che la piazza di Firenze sia perfetta per lui e nonostante il contratto in scadenza, gli consiglio di rimanere un altro paio d'anni a Firenze, anche perché non dimentichiamoci che la Fiorentina sta sviluppando un progetto davvero pregevole".

Sulla partita di stasera: "E' decisamente diversa rispetto alle precedenti, soprattutto a livello mentale. La Cremonese dovrà pazientare per costruire le proprie occasioni. Non credo che la mossa migliore per la Cremonese sia sbilanciarsi. La Cremo è consapevole di essere tecnicamente inferiore, per questo dovrà disputare la partita perfetta, forte del fatto che ci saranno altri 90 minuti che potrebbero ribaltare il risultato dell'andata".