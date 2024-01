GEROLIN A RFV, Bonaventura è l'anima della Fiorentina

FirenzeViola.it

Manuel Gerolin a Radio FirenzeViola

In una giornata in cui imperversa il mercato, il dirigente sportivo Manuel Gerolin è intervenuto a Radio Firenzeviola durante "Chi si Compra?" per dire la sua sull'ipotesi che Giacomo Bonaventura possa andare alla Juventus e su altri temi caldi di casa Fiorentina: "Non so quanto è fattibile questa operazione. Certo che se la richiesta di Allegri è quella di trovare un centrocampista esperto direi, lato Juventus, perché no? Poi c'è la Fiorentina, che farà di tutto per mantenerlo fino a giugno. Bonaventura è l'anima della Fiorentina, sarebbe un grosso problema perderlo a poche ore dalla fine del mercato".

Da Brian Rodriguez e Ruben Vargas a Valentin Carboni e Albert Gudmundsson. Nelle ultime ore si nota un cambio di strategie per il mercato viola.

"Bisogna capire quanto è disposta a spendere la proprietà. A Firenze c'è un presidente generoso, quando c'è da spendere Commisso non si è mai tirato indietro e non mi stupirei se arrivasse un colpo a sorpresa dell'ultimo minuto".

Thiago Almada, nazionale argentino, centrocampista dell'Atlanta United, può essere un nome buono per la Fiorentina?

"Uno con un palmares così e con le sue qualità certo che è pronto per l'Europa, anche se non va sottovalutata la forza dell'Mls. Lui come calciatore ha tantissime qualità, vedremo se vorrà cogliere l'opportunità".

Da esperto, a che livello potrebbe paragonare l'Mls attuale?

"Non so, sicuramente il campionato statunitense, così come quello messicano, sono in crescita. Sono campionati che pagano bene e ti danno anche un'alta qualità di vita, dettaglio non secondario nella scelta dei calciatori. Penso che comunque, dovessero arrivare, sia Brian Rodriguez che gioca in Messico che Thiago Almada che gioca negli Stati Uniti, arriveranno comunque da esperienze importanti e da campionati probanti".

