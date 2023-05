GEROLIN A RFV, Barak a Firenze poteva fare di più

FirenzeViola.it

Manuel Gerolin, ex dirigente sportivo dell’Udinese, parla a Radio FirenzeViola durante “Viola Weekend” sulla gara di domani tra la Fiorentina e i friulani: “Sarà una bella partita, sono appaiate in classifica e piazzarsi all’ottavo posto sarebbe davvero importante. Vorrebbe dire stare dietro alle cosiddette big. Sarebbe prestigioso, sarà un match tra squadre che giocano a calcio e non si tirano indietro. Vedo favorita la Fiorentina, ha un organico superiore all’Udinese”.

Farebbe turnover domani fosse in Italiano?

“Arrivare in finale di Conference sarebbe molto importante. Con la rosa che ha la Fiorentina direi che sicuramente qualcuno può riposare”.

Su Gonzalez: “Tutti ci aspettiamo molto da lui, è stato pagato una cifra importante. Le aspettative sono alte, gli serve più continuità e migliorare sotto porta. Ha qualità importanti, deve capire le qualità che ha, quando lo capirà potrà fare quel salto in avanti che tutti ci aspettiamo”.

Su Sottil: “Gli manca la continuità nel giocare, ha dei competitor importanti come Gonzalez o Ikone. È difficile giocare in questa Fiorentina, deve sfruttare le occasioni che ha quando entra. Ha margini di miglioramento, ma va visto con più continuità per giudicarlo”.

Su Barak: “Poteva fare di più quest’anno, ha grande qualità. Ma la Fiorentina ha anche tanti doppioni, è difficile esprimersi. Barak ogni anno cambia ruolo, da Udine a Lecce, da Verona a Firenze: deve trovare una posizione consona a lui e duratura nel tempo per esprimersi. Perché ha qualità tecniche e fisiche, deve imparare a difendere un po’ meglio”.